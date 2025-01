Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Mittag

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 45,92 GBP.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 45,92 GBP nach. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,61 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,12 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 825.169 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,63 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2024 bei 36,85 GBP. Mit Abgaben von 19,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,49 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

