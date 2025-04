Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 48,57 GBP zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 48,57 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,10 GBP an. Bei 48,25 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.187.103 Unilever-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (38,39 GBP). Mit einem Kursverlust von 20,96 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,64 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,12 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

