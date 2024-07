Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,12 GBP zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,12 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,35 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 45,08 GBP. Bisher wurden via London 74.102 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,35 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.07.2024 erreicht. 0,51 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,43 Prozent.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,61 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

