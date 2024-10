Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,73 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 47,73 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 47,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,68 GBP. Zuletzt wechselten via London 57.149 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,47 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Mit Abgaben von 22,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Unilever-Aktie.

