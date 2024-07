Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag billiger

Kurs der Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 43,83 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 43,83 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,66 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,11 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.122.441 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,35 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,71 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,61 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie verdient. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Europa in Grün: So performt der STOXX 50 nachmittags

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 legt zu