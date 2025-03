Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Dienstagmittag vor

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,23 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 45,23 GBP. Bei 45,28 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 655.909 Aktien.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP ab. Abschläge von 17,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 47,64 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,15 EUR je Unilever-Aktie.

