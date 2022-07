Unilever Aktie News: Unilever zeigt sich am Mittag freundlich

Die Unilever-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 25.07.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 46,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.849 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 49,18 EUR markierte der Titel am 13.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,39 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 16,84 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 39,65 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 28.04.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent auf 13.121,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2022 aus.

