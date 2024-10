Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 47,64 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 47,64 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 47,45 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,87 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 667.905 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. 5,67 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,74 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,46 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

