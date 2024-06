Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 44,02 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 15:52 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 44,02 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,97 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,32 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 928.860 Unilever-Aktien.

Am 18.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,57 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,92 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

