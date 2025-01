Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 46,24 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 46,24 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 46,33 GBP. Mit einem Wert von 45,44 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.505.618 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,87 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 19,33 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 47,80 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

