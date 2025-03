Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 44,93 GBP.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,93 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,16 GBP an. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 44,92 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,96 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 123.527 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 16,98 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,64 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

