Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 46,38 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 46,38 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,73 GBP ab. Bei 46,08 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473.701 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Mit Abgaben von 19,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,80 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

Börse Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab