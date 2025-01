Aktienentwicklung

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Aufschlag

30.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 46,38 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,38 GBP nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,38 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,24 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 348.378 Unilever-Aktien. Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,59 Prozent. Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,80 GBP. Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50 Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester

