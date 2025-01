Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag kaum verändert

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 46,61 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr bei 46,61 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 46,86 GBP zu. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 46,56 GBP. Bei 46,80 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 280.763 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,30 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 47,80 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

