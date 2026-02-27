DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.308 -2,6%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
In Börsentrends investieren wie ein Hedgefonds! In Börsentrends investieren wie ein Hedgefonds!
Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unionsfraktionsvize: AfD-Verbot 'eher unwahrscheinlich' geworden

28.02.26 08:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) hält ein AfD-Verbot nach der jüngsten Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln für wenig wahrscheinlich, aber nicht dauerhaft für ausgeschlossen. "Ein Verbot ist mit der Gerichtsentscheidung eher unwahrscheinlich geworden", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir sind noch weit weg davon, genügend Material zu haben, das uns in die Nähe eines Verbotsverfahrens bringt." Man wisse aber nicht, wie sich die Partei weiterentwickle.

Wer­bung

"Da gibt es ja ganz verschiedene Tendenzen", sagte er. "Einerseits wird viel Kreide gefressen. Andererseits reißen sich die AfD-Leute gelegentlich die Maske vom Gesicht." Daher sei das Thema eines AfD-Verbots nicht vom Tisch. "Es ist jetzt richtig und gut, dass der Verfassungsschutz seine Arbeit weiter macht und auch weiter Material sammelt."

AfD gewinnt in Eilverfahren um Einstufung als rechtsextrem

Das Verwaltungsgericht Köln hatte in einem Eilverfahren am Donnerstag entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen und bezeichnen darf. Eine Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus.

Ein Verfahren über ein mögliches Parteienverbot kann nur vor dem Bundesverfassungsgericht geführt werden. Dazu müsste entweder die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat dort einen entsprechenden Antrag einreichen. Schon vor der Kölner Entscheidung war in keinem der drei Verfassungsorgane eine Tendenz für einen Verbotsantrag erkennbar./bg/DP/mis