Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,53 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 3,51 EUR ab. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 3,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 612.397 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2021 auf bis zu 42,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 91,74 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2022 bei 2,55 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 37,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,78 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 03.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR gegenüber -13,01 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.757,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 37.050,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -15,993 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

