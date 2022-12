Uniper Aktie News: Uniper reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,03 EUR

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 3,03 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 3,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 253.603 Uniper-Aktien.

Am 27.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 92,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 68.757,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.050,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Uniper am 09.03.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -15,993 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

