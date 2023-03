Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,30 EUR

Die Uniper-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 3,29 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 3,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.978 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,42 Prozent.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 11,63 EUR.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 68.757,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 37.050,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Uniper Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Uniper möglicherweise am 07.05.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --10,564 EUR je Uniper-Aktie.

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Sinkende Füllstände: Gasspeicher in Deutschland zu 66,1 Prozent gefüllt - Gasverbrauch in Deutschland weiterhin geringer als in Vorjahren

Uniper-Aktie etwas höher: Uniper findet neuen Chef - LNG-Terminal wegen technischem Problem kurzzeitig abgeschaltet

Uniper-Aktie verliert: Uniper bekommt wohl 'sehr zeitnah' neuen Vorstandschef

