Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uniper

Um 04:22 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 11,0 Prozent auf 5,59 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 5,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.043.424 Uniper-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.12.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2022 auf bis zu 2,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 119,22 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,80 EUR je Uniper-Aktie an.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 68.757,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Uniper veröffentlicht werden.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -15,450 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

