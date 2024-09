Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Uniper-Kurs

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 54,10 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 54,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,80 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.308 Stück gehandelt.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 40,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,250 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 3,24 EUR im Jahr 2024 aus.

