Uniper Aktie News: Uniper schiebt sich am Nachmittag vor

So bewegt sich Uniper

Die Aktie von Uniper zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 4,03 EUR.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,03 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 4,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,86 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 147.930 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2023 auf bis zu 8,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 100,00 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 48,07 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,40 EUR für die Uniper-Aktie.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -8,47 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,25 Prozent auf 34.209,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Uniper am 28.02.2024 vorlegen. Am 18.03.2025 wird Uniper schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

