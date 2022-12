Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,42 EUR

Das Papier von Uniper konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 2,44 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 2,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,40 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 473.746 Stück gehandelt.

Am 29.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 16,84 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uniper-Aktie bei 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -8,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uniper ein Ergebnis je Aktie von -13,01 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 68.757,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,58 Prozent gesteigert.

Uniper wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -20,172 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

