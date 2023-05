Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,93 EUR

7,66% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 13,2 Prozent auf 6,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 6,02 EUR. Bei 5,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 152.586 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2022 bei 24,34 EUR. Mit einem Zuwachs von 304,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR. Abschläge von 65,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,86 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -8,47 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR im Vergleich zu 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie setzt Erholungsrally mit zweistelligem Kursplus fort: Meldung über "signifikante Gewinne" beflügelt

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images