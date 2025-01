United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 15,77 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:04 Uhr 0,6 Prozent. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,79 EUR. Bei 15,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.682 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2024 Kursverluste bis auf 14,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,505 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 20.03.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

