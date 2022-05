United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von United Internet

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 30,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 29,94 EUR. Bei 29,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 447 United Internet-Aktien.

Am 26.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,94 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 26,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,94 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,78 EUR für die United Internet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 17.03.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.478,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.382,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q1 2022 wird am 12.05.2022 erwartet. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte United Internet die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

