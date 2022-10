United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Vormittag

Die United Internet-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 20,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 20,29 EUR. Bei 20,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.806 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 43,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 7,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 35,95 EUR.

United Internet ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.443,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.383,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte United Internet am 10.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: A. Hesse