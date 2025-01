United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 15,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 15,20 EUR. Mit einem Wert von 15,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.195 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 23.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 1,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,505 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

