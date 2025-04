United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von United Internet

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 17,23 EUR nach.

Um 15:51 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 17,23 EUR ab. Bei 16,80 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.166 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,01 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 15,38 Prozent sinken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,559 EUR je United Internet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,22 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 27.03.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte United Internet die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

