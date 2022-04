United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittwochmittag ab

Die United Internet-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 31,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 31,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,49 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.956 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2021 auf bis zu 37,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 16,22 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 42,15 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,48 Milliarden EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.05.2022 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 23.03.2023.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

