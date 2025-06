United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

So bewegt sich United Internet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 24,44 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 24,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 24,46 EUR. Bei 24,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.639 United Internet-Aktien.

Am 09.06.2025 markierte das Papier bei 24,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 67,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,09 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

