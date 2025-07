United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Mittwochmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 24,84 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 24,84 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 24,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 114.719 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 24,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 0,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 41,30 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,692 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

