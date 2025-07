United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich United Internet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 24,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 24,90 EUR zu. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,08 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 275.164 United Internet-Aktien.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 25,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 0,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 12.05.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

