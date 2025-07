United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,96 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,96 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,04 EUR an. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 24,96 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 868 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 25,08 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 0,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Abschläge von 41,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 12.05.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

