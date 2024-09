United Internet Aktie News: United Internet verliert am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 18,85 EUR.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 18,85 EUR nach. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 18,84 EUR ein. Bei 19,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 38.520 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,39 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,497 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,92 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das United Internet ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

