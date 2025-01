United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 14,71 EUR ab.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 14,71 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 14,66 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.892 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 41,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,34 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

