United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 14,88 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 14,91 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.463 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,500 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,13 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,27 EUR je Aktie.

