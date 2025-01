United Internet Aktie News: United Internet steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 15,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 15,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,91 EUR. Bisher wurden heute 67.713 United Internet-Aktien gehandelt.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 39,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 3,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

