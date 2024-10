United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 18,89 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 18,89 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 18,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,96 EUR. Zuletzt wechselten 17.783 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 16,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.08.2024. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 12.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,919 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

