United Internet Aktie News: United Internet verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von United Internet zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 18,08 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,08 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,08 EUR aus. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 18,06 EUR. Bei 18,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.131 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,61 Prozent hinzugewinnen. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,16 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,497 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,08 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.08.2024 vor. United Internet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,73 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,15 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

