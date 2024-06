United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit roten Vorzeichen

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 20,10 EUR nach.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr um 0,8 Prozent auf 20,10 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,10 EUR aus. Mit einem Wert von 20,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 22.915 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 38,41 Prozent Luft nach unten.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,510 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,69 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

