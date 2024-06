United Internet Aktie News: United Internet am Mittag gesucht

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 20,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 2,1 Prozent auf 20,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 20,32 EUR. Mit einem Wert von 20,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.330 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 39,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,69 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

