United Internet Aktie News: United Internet macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von United Internet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 23,04 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 15:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 23,04 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,26 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.934 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 1,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,72 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,709 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,09 EUR an.

Am 12.05.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

