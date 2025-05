United Internet Aktie News: United Internet büßt am Vormittag ein

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,78 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 22,78 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 22,74 EUR ein. Mit einem Wert von 22,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.216 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 56,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,709 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,09 EUR.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

