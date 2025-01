United Internet Aktie News: United Internet legt am Montagvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,40 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 15,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.078 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 62,73 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,500 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,13 EUR aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

