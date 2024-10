United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 19,59 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 19,59 EUR. Bei 19,57 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.958 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,55 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 0,919 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

