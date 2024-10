United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,77 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,77 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.394 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 26,76 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,67 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,919 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

