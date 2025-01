United Internet im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

23.01.25 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 15,10 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 15,10 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,11 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,10 EUR. Zuletzt wechselten 11.704 United Internet-Aktien den Besitzer. Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,96 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Abschläge von 3,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,500 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR. Am 12.11.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,56 Mrd. EUR umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 vorlegen. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen IONOS-Aktie stark nachgefragt: United-Internet-Tochter IONOS will Aktien zurückkaufen

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com