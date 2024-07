United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag im Minus

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 20,96 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 20,96 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,88 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.015 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2023 (12,95 EUR). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 61,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,491 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 30,97 EUR angegeben.

United Internet veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

