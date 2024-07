United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 20,54 EUR ab.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 20,54 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie sank bis auf 20,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 204 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,14 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 56,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 30,97 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen