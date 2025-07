United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Donnerstagvormittag

Kurs der United Internet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 25,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 25,30 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,32 EUR. Bei 25,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.676 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2025 bei 25,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,671 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,33 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Erste Schätzungen: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren